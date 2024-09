RIccardo Trevisani analizza per Sport Mediaset i temi del derby di questa sera rispondendo al classico 'Question&Answer' della domenica:

Quanto peseranno i derby vinti consecutivamente dall'Inter?

"Otto, un macigno gigantesco".

Chi sarà decisivo per l'Inter?

"Lautaro Martinez, che nei derby segna spesso. E deve giocare titolare".

Fonseca sarebbe esonerato in caso di sconfitta?

"Sicuramente se perde, se pareggia non lo so, se vince non credo".

Pronostico?

"Dico 3-1 per l'Inter".