"Purtroppo questa estate non è andata bene, pensavo l'Italia potesse fare molto meglio. Stiamo scoprendo ora che i giocatori non sono arrivati a quella competizione al meglio dal punto di vista fisico e mentale e quindi stiamo capendo perché è andata male. Quando è così è davvero difficile arrivare fino in fondo. La Nazionale non ha fatto tutto ciò che noi ci aspettavamo" ha detto Francesco Totti a Sky Sport, dove l'ex capitano della Roma ha parlato del brutto Europeo fatto dagli azzurri, ma anche a del lavoro fatto e da fare da Luciano Spalletti con la Nazionale italiana. "Il ruolo di allenatore e di commissario tecnico, sono "due lavori totalmente opposti. Un conto è avere i giocatori quotidianamente, un altro una volta al mese per pochi giorni. È diverso l'allenamento, l'approccio. Io credo Spalletti abbia capito i suoi errori, l'ha anche detto e ora spero possa ripartire da queste vittorie in Nations League".

Voi numeri 10 siete stati chiamati in causa prima l'Europeo, ma non dopo...

"Non è che noi possiamo fare chissà che. Ma magari un consiglio, una battuta, una chiacchierata può far aprire tanti fronti che da solo non riesci ad aprire".

Qual è la squadra che ha fatto il mercato migliore?

"Si sono rinforzate diverse squadre, soprattutto le più blasonate. La Juventus è la squadra che ha cercato di fare il mercato più importante".

Zalewski può partire, Bove è andato via, era già successo con Frattesi. Che effetto ti fa vedere i romani che vanno via?

"Per me è semplicissima la risposta: bisogna fare chiarezza. Se tu esci allo scoperto facendo chiarezza, diventa tutto più semplice. Se nascondi ciò che accade dentro Trigoria diventa più complicato per tutti. Bisogna essere chiari, obiettivi, i tifosi vogliono questo".