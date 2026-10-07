La sosta per le Nazionali, più lunga del solito, è finalmente finita e i calciatori un po' alla volta stanno tornando nei rispettivi centri sportivi dei club per preparare il prossimo impegno in campionato. Anche l'Inter sta riaccogliendo i propri giocatori, perché ora l'obiettivo è concentrarsi sull'impegno di sabato 10 ottobre alle 18 al Meazza contro il Parma, sesta giornata del campionato di Serie A.

In tal senso, venerdì alle 14.30 è in programma la conferenza stampa di Cristian Chivu al Training Centre in Appiano Gentile.