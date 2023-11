Dan Ashworth, direttore sportivo del Newcastle, ha parlato della squalifica inflitta a Sandro Tonali di 10 mesi, più 8 di pena alternativa, per lo scandalo legato al caso scommesse. "Dal momento in cui è successo, guardi te stesso. Cosa avremmo potuto fare meglio? Cosa avrei potuto fare meglio? Quali lezioni si possono imparare? Avremmo potuto saperlo? Avremmo dovuto saperlo? È un top player e un grande acquisto, ci mancherà - le sue parole. Se il Milan lo sapeva? È davvero difficile per me capire cosa fanno o non sanno gli altri club. Tutto quello che possiamo fare è una nostra indagine interna.

È davvero difficile per me rispondere: semplicemente non lo so. Faccio questo lavoro da 16 anni e non è mai successo niente di simile prima. Trascorriamo un’enorme quantità di tempo guardando la persona come l’atleta. È davvero complicato sapere cosa puoi e non puoi sapere delle persone in questo mondo regolato dalla privacy, e cosa puoi e non puoi controllare. Non abbiamo ancora trovato nulla. Parlando con gli altri direttori sportivi e tecnici è stato tipo: ‘Come potevi saperlo?’ È stato uno shock enorme, una sorpresa enorme. È venuto dal nulla".