Intervistato da Sky Sport alla viglia di Newcastle-Milan di Champions League, Sandro Tonali ha commentato così il derby perso malamente dalla sua ex squadra contro l'Inter sabato sera: "Quando perdi un derby è sempre difficile, in quel modo fa ancora più effetto - le parole del centrocampista dei Magpies -. Non è sicuramente una bella cosa.

Non so in che modo la potranno superare; sarà difficile, ma la possibilità che il calcio ti dà con delle partite così ravvicinate sarà un aiuto fondamentale. Non ho sentito nessun mio ex compagno, ho preferito così: so che è brutto dopo una partita persa".