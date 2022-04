Il testa a testa avvincente in vetta tra Milan e Inter, che ieri ha vissuto l'ultimo colpo di scena con il ko dei nerazzurri a Bologna, sta appassionando anche Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juve: "Non mi aspettavo un campionato così combattuto. Ci lamentiamo sempre che i campionati sono sempre vinti con facilità, mentre quest'anno possiamo godercelo", le sue parole rilasciate in esclusiva a MilanNews.it.