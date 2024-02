Da Amione a Folorunsho fino a Giovanni Fabbian, gioiello della cantera dell'Inter che ora sta ben figurando a Bologna. Sono tanti i giocatori che dopo essersi fatti le ossa alla Reggina stanno brillando in giro per l’Italia. A parlane ai microfoni di TMW è Massimo Taibi, ex direttore sportivo del club amaranto: "Folorunsho lo abbiamo rivalutato per due volte perché abbiamo creduto in lui. Amione, Fabbian, Rivas... abbiamo portato minutaggi e valorizzazioni non indifferenti. Pierozzi l’ho visto alla Pro Patria, Del Prato adesso è al Parma e sta andando in Serie A. Hernani, Di Chiara. Ciò testimonia un lavoro importante".