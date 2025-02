"Le partite che ha perso l'Inter, le perde staccando completamente la spina". È il pensiero che Alessio Tacchinardi esprime ai microfoni di TMW Radio dopo la sconfitta dei nerazzurri in casa della Juventus: "Esce dalla partita, è una costante. Qui non è presunzione, Inzaghi sta dando delle frecciatine, perché qualcuno ha più fame di lei. La Juve aveva più fame, anche la Fiorentina. L'Inter perde certe partite perché ha meno voglia. Se viene puntata poi soffre".

Napoli e Inter: chi è più in riserva?

"Il Napoli le ultime sette le può vincere tutte. L'Inter se vinceva poteva dare una bella botta. Ci sarà la Coppa Italia di mezzo e la Champions prima dello scontro diretto col Napoli. Le seconde linee non stanno rendendo come dovrebbero, Lautaro non riposa mai perché mancano le alternative".