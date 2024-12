In occasione della Supercoppa 2025, in programma a Riad dal 2 al 6 gennaio, Puma e Lega Serie A hanno tolto il velo dal pallone che Inter, Atalanta, Juventus e Milan utilizzeranno sul rettangolo di gioco. A seguire il comunicato ufficiale:

Dopo l’edizione dello scorso anno, la prima con il nuovo formato a quattro squadre, PUMA e Lega Serie A hanno lavorato a una nuova versione del pallone Orbita, mantenendo il colore oro come simbolo del prestigio della competizione, accostato alle grafiche audaci e impattanti presentate nella versione Hi-Vis.

L’edizione speciale del pallone Orbita, nella nuova preziosa colorazione che combina l’oro a colori sgargianti ispirati alle grafiche degli anni ’80 e ’90, sarà disponibile nelle due versioni FIFA Quality PRO e Hybrid.

Il pallone PUMA Orbita presenta una configurazione unica di 12 grandi pannelli a forma di stella per offrire un numero ridotto di cuciture, consentendo una migliore connessione con il pallone.

La versione FIFA Quality PRO utilizza una tecnologia all`avanguardia per creare una sfera ottimale che mantenga la sua forma e consenta un minore assorbimento di acqua. Viene infatti aggiunta una schiuma POE per aumentare la sensibilità al tocco, fornendo una sensazione più solida e una migliore consistenza del rimbalzo. Inoltre, la superficie in PU 3D testurizzato da 1,2 mm migliora l`aerodinamica e aumenta la resistenza all`abrasione e all`usura, prolungando la durata. Il pallone è dotato anche di una vescica in gomma e di una valvola PAL (PUMA Air Lock) per una ritenzione d`aria e un rimbalzo ottimali.

Il pallone da gioco PUMA Orbita nella speciale edizione per la EA SPORTS FC Supercup debutterà nelle due semifinali e sarà nuovamente in campo per la Finale del 6 gennaio. Il pallone sarà disponibile presso selezionati retailer a partire dal 7 gennaio.