Il ct argentino Javier Mascherano dovrà fare a meno di diversi calciatori di prima fascia per il Sudamericano Sub 20 che inizierà il prossimo 19 gennaio e si protrarrà fino al 12 febbraio. Come scrive TyC Sports, nonostante la lista definitiva non sia ancora stata pubblicata, è già chiaro che no0n faranno parte della lista i calciatori di Juventus, Manchester United, Cagliari, Inter e Lazio (pertanto saranno out tra gli altri il bianconero Matias Soulé e i fratelli Franco e Valentin Carboni). I club hanno infatti deciso di non concedere i propri calciatori alle Nazionali vista la ripartenza dopo una lunga pausa delle gare ufficiali.