Presente all'evento di questa mattina dedicato ai settori giovanili all'Arena Civica, Andrea Stramaccioni è tornato a dire la sua sull'Inter di Simone Inzaghi: "In Italia siamo un popolo che cerca sempre capri espiatori. Ho visto un grandissimo secondo tempo col Parma, poi quando ti chiami Inter e sei davanti 2-0 e ti fai rimontare resta l'amaro in bocca. Inzaghi però nella conferenza stampa prepartita di Monaco di Baviera ha difeso i suoi ragazzi, e poi hai rivisto tutto in campo. Quando il tuo condottiero si espone così è bello; l'Inter ha lottato anche nei momenti di sofferenza, con tanti giocatori affaticati che tirano la carretta da tanto tempo; per me è un grandissimo segnale e una risposta rispetto a quanto può essere successo a Parma".