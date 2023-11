Pace finalmente fatta tra Francesco Totti e Luciano Spalletti. Il ct della Nazionale italiana, infatti, ha stretto virtualmente la mano al Pupone, tesa nel corso di un'intervista al Corriere della Sera (rileggi qui), mettendo da parte i vecchi dissapori nati ai tempi della Roma e raccontando di un 'profondo legame' e di un vissuto 'irripetibile' con Lucio: "Sicuramente c’è stato un periodo in cui non sono stato capace di fargli capire che io non ho mai smesso di abbracciarlo....che l’avrei sempre voluto con me....

Prima della prossima partita all’Olimpico andrò a trovare alcuni amici che abbiamo in comune al Bambin Gesù, potrebbe essere una bella occasione per fargli visita insieme", il messaggio di Spalletti riporta da La Repubblica.