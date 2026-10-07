Prima di tornare ad Appiano Gentile per riprendere la preparazione con l'Inter, Pio Esposito si è concesso una tappa nella sua Castellammare di Stabia per fare un regalo ai bambini del Club Napoli Varano, la scuola calcio dove ha mosso i primi passi. L'attaccante nerazzurro ha voluto visitare la struttura e trascorrere del tempo con i ragazzini, concedendosi per foto e autografi e anche dialogando con loro. Logico l'entusiasmo degli avventori, compresi i genitori.