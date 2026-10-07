Prima di tornare ad Appiano Gentile per riprendere la preparazione con l'Inter, Pio Esposito si è concesso una tappa nella sua Castellammare di Stabia per fare un regalo ai bambini del Club Napoli Varano, la scuola calcio dove ha mosso i primi passi. L'attaccante nerazzurro ha voluto visitare la struttura e trascorrere del tempo con i ragazzini, concedendosi per foto e autografi e anche dialogando con loro. Logico l'entusiasmo degli avventori, compresi i genitori. 

Sezione: News / Data: Mer 07 ottobre 2026 alle 17:05 / Fonte: Lo Strillone
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.