Niente clean sheet per Yann Sommer, ma è un dettaglio se in cambio ricevi in premio la semifinale di Champions League. "Sono molto stanco, ma molto, molto felice. Abbiamo fatto una bella partita contro un avversario forte. Nel secondo tempo abbiamo difeso veramente bene come squadra", l'analisi a Prime Video del portiere svizzero a margine di Inter-Bayer Monaco 2-2.

Ti aspettavi una sofferenza così grande?

"E' vero, anche a Monaco è stato così. Conosco molto bene il Bayern, fanno questa pressione forte e noi eravamo troppo bassi. Abbiamo difeso di squadra, così arrivano le vittorie".

Potete vincere tutto?

"Vediamo, l'obiettivo è questo. Ma abbiamo visto oggi che servirà mettere tutto in ogni partita. Ora siamo felici di aver eliminato una favorita".

Dormirai stanotte?

"Sì, sono molto stanco (ride, ndr). Sono contento per me e per i tifosi".