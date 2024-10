Intercettato da DAZN dopo Inter-Torino, Yann Sommer commenta a caldo il 3-2 rifilato dall'Inter al Torino dopo il triplice fischio di San Siro: "Era importante vincere, in questo momento stiamo subendo troppi gol e dobbiamo tornare quelli dell'anno scorso. Dopo il 2-0 abbiamo concesso subito il 2-1, poi il 3-2 e una chance anche per il 3-3. Dobbiamo tornare ai vecchi standard".

L'Inter sta tornando quella squadra affamata dell'anno scorso?

"Nel derby è stata una brutta prestazione, perderlo è stato molto deludente ma da quella partita abbiamo costruito tre vittorie. Però non possiamo continuare a concedere così tanto".

È questo il miglior Thuram di sempre?

"Io sono molto contento per lui. Ora ha iniziato a segnare anche di testa e l'ho preso in giro perché glielo avevo detto (ride, ndr). Sono felice per il contributo che sta dando, sia per i gol che per il lavoro che fa in avanti aprendo gli spazi per i compagni".