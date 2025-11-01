Silvano Fontolan, uno degli eroi dello Scudetto del Verona del 1985, ha rilasciato un'intervista al quotidiano L'Arena nella quale ha parlato delle prospettive per i gialloblu nelle prossime partite: "Con l’Inter si può pure perdere, ma fin dalla trasferta di Lecce bisogna trovare i tre punti. Bisogna sbloccarsi psicologicamente, c’è poco da fare, altrimenti nascono paure ed equivoci. Spero che il Verona si salvi". 

