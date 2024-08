Questa mattina, all’età di 76 anni, è venuto a mancare Sven-Goran Eriksson, affetto da un male incurabile. "Allenatore gentiluomo, innamorato del calcio e con un profondo legame con l’Italia", ricorda la FIGC in un comunicato in cui viene anche reso noto che in sua memoria verrà osservato un minuto di raccoglimento su tutti i campi di Serie A (maschile e femminile) e Serie B prima delle gare in programma oggi e nella prossima giornata di campionato.