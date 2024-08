Questa mattina si è svolta in videoconferenza una nuova assemblea della Lega Serie A sui diritti audiovisivi a livello internazionale. Come riportato da Calcio&Finanza, prosegue il lavoro di assegnazione nei Paesi del mondo che sono attualmente scoperti e grazie ad un accordo di trasmissione per il biennio 2024-2026 ora la Serie A Enilive sarà visibile anche in Danimarca.

All'appello però mancano ancora mercati importanti, su tutti quello francese, e si cerca ancora una soluzione. Sul piatto due offerte al ribasso rispetto al ciclo precedente, la prima di BeIN Sports e la seconda di DAZN che in Francia trasmette la Ligue 1.