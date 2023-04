"È stata una settimana diversa, c'è stata apprensione per quello che sta passando il nostro presidente" ha ammesso Stefano Sensi a DAZN prima di scendere in campo contro l'Udinese. "Gli abbiamo fatto arrivare un pensiero: lo aspettiamo presto, sappiamo che è un uomo forte. Sportivamente non è cambiato nulla. Oggi andremo in campo anche per lui.