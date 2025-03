Sebastiano Esposito torna ad indossare la maglia della Nazionale Under 21. L'attaccante dell'Empoli di scuola Inter è a disposizione del CT Carmine Nunziata per i test contro Paesi Bassi e Danimarca, e lo stesso tecnico, parlando ai canali ufficiali della FIGC, se ne rallegra elogiando il ragazzo di Castellamare di Stabia: "Ha grande qualità: ha avuto problemi fisici ma è un giocatore importante che ha sempre fatto parte di questo gruppo".

In vista dei due match che faranno da apripista agli Europei Under 21 in programma a giugno in Slovacchia, sono da verificare le condizioni del fratello Francesco Pio, riporta il sito ufficiale della Federcalcio.