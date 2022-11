"Il Mondiale senza l'Italia è come andare a Roma e non vedere il Colosseo". La battuta è di Francesco Totti, intervistato da Sky Sport a Dubai, a margine dei Globe Soccer Awards. "E' inusuale che gli azzurri non siano in Qatar, per noi italiani è una cosa più che negativa. Sono cose che capitano nel calcio, vedremo un torneo diverso".