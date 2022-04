Intervenuto alla trasmissione 'Maracanà' di TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato anche di Inter.

Come ne uscirebbe l’Inter se partisse Lautaro e arrivasse Dybala?

"Lautaro è un grande giocatore ed è più giovane di Dybala. Non so quale possa essere il risultato per l’Inter perché non so quanto possa dare l’argentino alla causa".