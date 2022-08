Ospite come di consueto sulle frequenze di TMW Radio , Mario Sconcerti commenta a caldo il primo assaggio di Serie A. "La vera sfumatura è che il Milan ha vinto con più facilità delle altre - dice il giornalista -. Mi sembra un campionato che si delinea in maniera normale, hanno vinto le sette/otto squadre da cui ci si aspettava la vittoria. Non credo che si possa dire quale è la squadra migliore. L'Inter e la Fiorentina hanno vinto all'ultimo, la Lazio è partita con meno uno. Ho visto un Milan migliore delle altre squadre e questo è un dato di fatto".

"L’Inter mi ha colpito, al di là della vittoria all’ultimo secondo - aggiunge Sconcerti -. Ha creato tanto e nel primo tempo non ha concesso nulla al Lecce. Fondamentalmente tutti hanno fatto quello che dovevano. Io a tratti ho visto una buona Inter. Bisogna fare i conti anche con l’avversario, il Lecce tornava in Serie A dopo qualche anno e seppur con un deficit tecnico ci ha messo tanto agonismo. Occupava bene il campo e quando serviva ha anche picchiato, il Lecce ha anche pareggiato però nell’ultima mezz’ora l’Inter ha trovato un avversario che non passava più la metà campo e l’unica ingiustizia è aver vinto all’ultimo secondo. Mi era sembrato chiaro che l’Inter meritasse di vincere prima, ci sono state parate importanti del portiere del Lecce. C’è stata una prestazione importante di Dimarco, è vero che non dribbla ma non ne ha bisogno perché ha un sinistro strepitoso che crea sempre grande imbarazzi alle difese avversarie. È stata la chiave per vincere la partita, ha messo dentro una decina di palloni veramente interessanti, ha una continuità nella pericolosità che poche volte si è vista".