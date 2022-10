Mario Sconcerti analizza Inter-Barcellona nel suo editoriale per il Corriere della Sera . "L’Inter va avanti insieme a Inzaghi. L’importanza dell’avversario rimette insieme l’attenzione della squadra - si legge -. La partita è soffocata, il Barcellona sopravvalutato, l’Inter lo capisce abbastanza in fretta e via via cresce. Il Barcellona finge grande calcio, in realtà non tira mai, Lewandowski non ha un pallone giocabile, l’unico schema è dare la palla a Dembelé , che è un narciso terribile. Così, quando arriva il gol di Calhanoglu , si ha la sensazione non di sorpresa, ma di un colpo di giustizia normale. L’Inter ha meritato tutto semplicemente applicandosi".

Via coi migliori in campo. "L’idea prevalente dell’Inter è stato Calhanoglu, non esatto, non geometrico, un regista passionale che nello slancio ha segnato anche il gol decisivo. Ha fatto lo stopper tra Pedri e Gavi, chiudendo e poi rovesciando costantemente l’azione. Dopo lui Dimarco, poi De Vrij che non ha lasciato un pallone a Lewandowski. L’ha giocata bene soprattutto Inzaghi, calmo in panchina, per una volta sopra gli eventi. Non è un genio, ma è un buon allenatore. Non meritava tutte le colpe di una squadra che lo prescindeva".