Si era recato a San Siro per assistere a Inter-Napoli, ma al momento di lasciare lo stadio si sono perse le sue tracce. Fortunatamente, la vicenda di Cristian Prosperi, tifoso nerazzurro di Rapolano Terme, località in provincia di Siena, scomparso da ieri sera dalle ore 23 dal piazzale dello stadio di Milano, ha avuto un lieto fine, in quanto l'uomo è tornato regolarmente a casa il giorno dopo.

A segnalare la scomparsa era stato l’Inter Club Siena, che però in giornata ha fatto sapere che l’allarme è rientrato. La vicenda, riporta la Gazzetta di Siena, si è sviluppata così: Prosperi, dopo aver perso i contatti con il suo gruppo in quanto aveva il cellulare scarico, è andato in centro, in un albergo. Non ha chiesto di poter telefonare nè di ricaricare il telefono, facendo perdere le proprie tracce e preoccupando i suoi compagni di viaggio. Ha passato la notte in hotel e stamani è ripartito verso Siena, sempre con il telefono fuori uso. Poi è arrivato all’Acquacalda, dove aveva la macchina, ed è tornato a casa a Rapolano.