"La mia valutazione di 40 milioni di euro? Molte volte vengo a sapere certe notizie dai giornali, in tanti mi chiedono del calciomercato, ma io sono focalizzato solo sull'Atalanta". Lo ha detto Giorgio Scalvini, jolly di Gian Piero Gasperini, accostato a diverse squadre in Italia e in Europa, compresa l'Inter, parlando in esclusiva ai giornalisti de L'Eco di Bergamo.