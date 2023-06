L'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha rilasciato anche una breve dichiarazione a Nicolò Schira a proposito di Samuele Mulattieri, confermando l'interesse del Sassuolo nei confronti del giocatore ligure reduce dall'esperienza al Frosinone: "Ci interessa a prescindere dai discorsi per Davide Frattesi. Un po’ come abbiamo fatto con la Roma per Missori e Volpato, siamo interessati ad acquistarlo".