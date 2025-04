Fabiano Santacroce, interpellato dai colleghi di Sportitalia, ha espresso le proprie convinzioni in merito alle ambizioni Scudetto del Napoli, che insegue l'Inter in un duello entusiasmante: “Penso che sia molto importante per il Napoli concentrarsi in queste ultime partite perché il calendario sicuramente favorisce la squadra partenopea. L’Inter ha tante sfide concentrate in queste settimane e avrà una costante di stress fisico e mentale”, ha concluso.