Iniziano le valutazioni di Leonardo Semplici, nuovo allenatore della Sampdoria, in vista della sfida contro lo Spezia che segnerà il suo debutto sulla panchina blucerchiata. Nelle prime sedute di preparazione del derby ligure, l'ex tecnico della Spal ha testato diversi calciatori in più posizioni, e fra questi c’è anche il nigeriano Ebenezer Akinsanmiro.

Come riporta Il Secolo XIX, il giocatore è stato utilizzato sia come interno di centrocampo che come seconda punta, a riprova delle qualità fisiche e tecniche del giovane di proprietà dell’Inter.