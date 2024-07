Intervistato da Il Messaggero, Arrigo Sacchi torna a esprimersi sul prossimo campionato di Serie A dal punto di vista degli allenatori: "In campionato ci sono cinque-sei squadre impostate in modo strategico e che fanno strategie in campo, per esempio sono curioso di vedere la Juve di Thiago Motta. Ma il nodo resta che giocano pochi italiani e ne paghiamo le conseguenze. Simone Inzaghi? Lui è un tattico, lo si è visto in tantissime occasioni. Anche in partite che potevano andare meglio, come a Madrid contro l’Atletico in Champions".

Sulla corsa Scudetto aggiunge: "I soldi per allestire gli organici contano. Penso che tra l’Inter e le altre rimanga un'evidente differenza. Conte-Napoli? Antonio è forte, lo reputo un ragazzo d’oro. Dà la vita in tutto ciò che fa. Gli auguro davvero tutto il bene e il meglio possibile".