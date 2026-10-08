In Romania c'è chi sogna il ritorno di Cristian Chivu, ormai personaggio di spicco a livello internazionale del calcio locale e non solo. Niente a che fare con un incarico professionale per l'allenatore dell'Inter, semplicemente l'obiettivo è riportarlo in Patria assieme all'Inter, per un'amichevole di prestigio entro la fine del 2006. L'idea è del Poli Timisoara, squadra romena, la cui città a breve esporrà due nuovi stadi molto moderni. Uno dei due stadi, il Dan Păltinișanu, sarà pronto intorno al 2030 e richiederà un investimento di oltre 115.000.000 di euro. L'altro invece, l'Eroii Timișoarei, potrebbe essere inaugurato entro la fine del 2026, salvo imprevisti, con un investimento di 23.000.000 di euro e una capienza di oltre 10.000 posti.

Proprio per questo l'intenzione è avere l'Inter di Chivu per un'inaugurazione indimenticabile, anche se non sarà facile perché bisognerebbe incastrare l'evento in unè'agenda che per i nerazzurri si preannuncia fittissima di impegni. Intanto, i lavori procedono a pieno ritmo e sono in linea con la tabella di marcia. L’inaugurazione ufficiale dello stadio, a prescindere che vi partecipi l'Inter, è prevista per la fine del 2026.