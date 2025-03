La Roma batte in rimonta il Como al termine di una partita tutt'altro che semplice per i giallorossi. All'Olimpico a passare in vantaggio è la truppa di Fabregas con il gol di Da Cunha al 43esimo del primo tempo: inserimento perfetto ed esecuzione implacabile a trafiggere Svilar. I giallorossi si scuotono nella ripresa e la ribaltano con i cambi di Ranieri: decisivi i timbri di Saelemaekers (61') e Dovbyk (76'). Sul risultato di parità era stato espulso Kempf per doppia ammonizione.