Renzo Rosso non usa mezzi termini: rivuole vedere il L.R. Vicenza in Serie B dopo la retrocessione della scorsa stagione dopo il playout col Cosenza. Il patron del Lane, dal palco della è Charity Dinner dell’OTB Foundation, ha spiegato la missione dei biancorossi: "Dobbiamo vincere questo caz.. di campionato. Questa categoria e questo calcio non mi piacciono, gli arbitri sono da C. Noi abbiamo la squadra più forte di tutti, anche visto i soldi che abbiamo speso, anche se questo non significa nulla, guardate la Juve o l’Inter", le parole di Rosso, noto tifoso milanista.