Fofana-Reijnders, la connessione è ancora vincente. Al Milan basta un sussulto d'orgoglio nel secondo tempo per conquistare i tre punti al Bentegodi di Verona contro un'Hellas in difficoltà nonostante la vittoria di Parma nello scorso turno di campionato. I rossoneri fanno tanta fatica tra assenze e momento sfavorevole, al quale si aggiunge l'infortunio di Leao (costretto a uscire per un problema muscolare alla mezz'ora del primo tempo, ndr). Fonseca salva la panchina.