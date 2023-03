Protagonista di un'intervista esclusiva rilasciata ai giornalisti de La Stampa, Bernd Reichart, amministratore delegato di A22 Sports, ha ribadito la necessità di una Superlega che contrasti il presunto monopolio della UEFA, tema sul quale la Corte di giustizia della UE si pronuncerà tra qualche giorno: "In questo momento, il nostro interesse principale è quello di mettere sul tavolo l’esigenza di un’azione per migliorare il calcio, sappiamo che i presidenti di UEFA ed ECA non ci appoggiano - le sue parole -. Ma noi stiamo dialogando molto con le Leghe più piccole e alcuni club delle Leghe principali. Oltre alle società delle grandi città che non fanno parte dei campionati più ricchi: sono squadre di grande tradizione che hanno bisogno di fare affidamento su un percorso più prevedibile nelle coppe europee per crescere. Altrimenti il gap diventerà sempre più ampio. Molti campionati nazionali stanno perdendo interesse".

Per quanto riguarda il format, Reichart ha illustrato a grandi linee come dovrebbe essere organizzato il torneo: "Quello che possiamo dire adesso è che vogliamo offrire un percorso minimo di almeno 14 partite europee ogni stagione. Così le società avranno una prospettiva sicura a livello di ricavi e visibilità internazionale. Con la possibilità di qualificarsi sia passando dal campionato che dalla prestazione europea della stagione precedente. Se si arrivasse realmente a raccogliere 60-80 squadre, ci saranno divisioni di categoria nell’ambito dei queste 60-80 squadre: le sfide tra grandi squadre con fuoriclasse in campo aumenteranno di sicuro. È quello che chiede il pubblico. Dagli studi in nostro possesso risulta che questa è la richiesta dei tifosi. In Italia la percentuale è molto elevata. Ma allo stesso tempo vogliamo dare più occasioni di sviluppo ai club più piccoli".