Regalo speciale per il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, recatosi in visita presso l'Istituto Istruzione Superiore "Giancarlo Vallauri" di Fossano, in provincia di Cuneo: gli allievi lo hanno omaggiato con una medaglia dell'Inter campione d'Italia, squadra di cui il ministro è tifoso, riprodotta in acido polilattico derivato dagli zuccheri di materiali naturali quali mais, barbabietole e canna da zucchero, prodotta con stampa 3D multicolore Fdm (Fused deposition modeling).

Il tutto è stato realizzato con le innovative macchine di taglio laser comprate con i fondi del PNRR. Per il ministro in regalo anche una scacchiera.