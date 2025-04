Massimo Rastelli, intervenuto su Radio Marte, ha parlato del nuovo Lukaku, facendo un parallelismo sulle giocate che il belga faceva all'epoca dell'Inter. C'è la consapevolezza che si tratta di un altro giocatore, e Rastelli sottolinea quest'aspetto: "Il Lukaku dell’Inter non c’è più, ora c’è un attaccante un po’ diverso che è molto importante per la sua squadra. Neres è destinato a crescere, dopo oltre un mese di stop è normale non essere brillante, ma tornerà, giocando, a essere devastante".