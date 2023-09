Intervistato da Ziggo Sport, Ronald de Boer ha espresso dei dubbi sulla scelta di Davy Klaassen di lasciare l'Ajax per approdare all'Inter. L'ex giocatore della Nazionale olandese: "Penso che sia fantastico per Davy, ma non capisco bene la logica, non mi piace. Non ha giocato nell'Ajax. Se avesse sempre giocato lì, avrei capito. Ma questo non è il caso. Credo che non volesse sedersi sulla panchina dell'Ajax. Si sentiva troppo bene per questo, quindi voleva fare una buona mossa. E alla fine è arrivata l'Inter...".

De Boer è comunque contento per il giocatore che ha avuto alle sue dipendenze nelle giovanili olandesi: "L'ho visto all'età di quindici, sedici anni. L'ho visto crescere. Ha avuto una grande carriera, gli auguro tutto il meglio. Anche un bel passo alla fine della sua carriera".