Dopo il 6-0 contro la Lazio cambiano nuovamente le quote scudetto con l'Inter data nuovamente col tricolore sul petto a 1,80 da bet365 e Snai. L'Atalanta insegue a 3,10 su Planetwin365, nonostante in questo momento sia davanti ai campioni in carica di tre punti (pur con una gara in più).

Dietro c'è il Napoli a 4,75, mentre la Juventus su William Hill paga addirittura 41 volte la posta, come la Lazio. A 34 la Fiorentina.