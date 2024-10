Dopo il rilancio in campionato, l'Inter cerca continuità di risultati in Europa, dopo il buon pareggio in Inghilterra contro il City. Missione alla portata dei nerazzurri, secondo i bookmaker, nel debutto stagionale a San Siro in Champions League domani sera contro la Stella Rossa: quote rasoterra per la vittoria degli uomini di Simone Inzaghi – imbattuti nelle ultime nove gare europee casalinghe – offerta a 1,14 su Planetwin365 e 1,15 su Goldbet, con il pareggio a 8,25 e il colpo esterno dei serbi – che non battono una squadra italiana in Europa da otto partite – a 15 volte la posta.

Vantaggio netto per l'Over, a 1,33, contro l'Under, indicato a 3,05. Fra i risultati esatti in pole, in lavagna, il 2-0 e il 3-0 a 7, seguiti dal 4-0 a 9,50. Se l'1-1 – come nell'unico precedente al Meazza fra le due squadre, nell'andata dei quarti di finale della Coppa dei Campioni 1981 – si gioca a 11, il successo della Stella Rossa per 0-1 è visto a 28. Si è sbloccato in Serie A nel weekend e ora è a caccia dei primi gol stagionali europei: Lautaro Martinez comanda, in quota gol, a 1,70, quasi appaiato al compagno di reparto Marcus Thuram, che paga 1,80. In evidenza anche Davide Frattesi e Federico Dimarco, a 4 volte la giocata. Fra i serbi, Vladan Milojevic si affida a Bruno Duarte, a 6, e Peter Olayinka, indicato a 7.