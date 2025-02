Buona la prima delle due partite di play off di Champions League 2024/25 per la Juventus che batte per 2-1 il PSV Eindhoven grazie alle reti di McKennie e Mbangula che all’82esimo riporta in vantaggio i bianconeri dopo il momentaneo pari sottoscritto da un solito ispirato Ivan Perisic che contro la Juventus non si smentisce mai e torna a respirare vibes da vecchio cuore nerazzurro. Gioia effimera però per l’ex Inter che esce sconfitto dallo Stadium in attesa della gara di ritorno a Eindhoven.

Incredibile partita a Manchester, dove il Real Madrid rimette in chiaro il suo ritorno a pieno ritmo in Champions League. Passa due volte in vantaggio il City di Guardiola che sblocca il risultato con Haaland al 19esimo, prima del gol di Mbappé che rimette in pari un risultato che il norvegese dal dischetto sposta ancora a favore dei padroni di casa. I blancos però non muoiono mai e all’86esimo Brahim Diaz rimette in pareggio il tabellino, prima della zampata finale di Bellingham che ribalta clamorosamente sul finale l'esito del match per la disperazione di Pep e la felicità di Ancelotti.



Vittoria per 3-0 del Dortmund in casa dello Sporting Lisbona grazie ai gol di Guirassy, Gross e Adeyemi.