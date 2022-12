Lorenzo Pirola, difensore della Salernitana in prestito dall'Inter, racconta per il canale Youtube Vivo Azzurro quella che è stata sin qui la sua parabola da calciatore, a livello di club come di Nazionale: "Sono arrivato all'Inter con l'Under 14, fino all'esordio in prima squadra con Antonio Conte in panchina. Ho fatto tutta la trafila dall'Under 15 all'Under 21. La maglia azzurra per me come per molti calciatori rappresenta il massimo; hai la possibilità di rappresentare il tuo Paese e per un calciatore penso non ci sia soddisfazione più grande.