Dopo le dichiarazioni rilasciate a Sky, l'allenatore del Milan Stefano Pioli, anche durante la conferenza stampa della vigilia del match di Champions contro il Newcastle, è tornato sul derby largamente perso in favore dei cugini: "Avevamo tante aspettative sul nostro derby, tanta positività. È stata una delusione forte, ma abbiamo la Champions. Per fortuna, perché era l'unico modo per cambiare la testa. Il girone è tosto e sappiamo quanto sarebbe importante iniziare bene il girone".

È stato sottovalutato il tempo che deve essere concesso ai nuovi a livello di concentrazione?

"Credo che lo abbiamo subito più noi che abbiamo vissuto i derby precedenti rispetto ai nuovi. Loro hanno affrontato la partita con più serenità, che non vuol dire scarsa concentrazione. Dopo il 3-1 la partita è diventata più difficile. C'è un Milan che non ha espresso tutto quello che può dare".

Vuole tornare sulle dichiarazioni post derby?

"Ho una pagella nettamente insufficiente nei derby. Non avete idea di quanto mi pesi. Se potessi andare da ogni tifoso a fargli capire quanto mi pesi lo farei, ma nelle relazioni non contano le parole, ma i fatti e gli atteggiamenti".