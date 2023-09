Stefano Pioli, allenatore del Milan, si è concesso ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 rimediato all'esordio in Champions League contro il Newcastle. "Sono soddisfatto per la prestazione, abbiamo fatto la partita che avevamo preparato contro una squadra forte. Non abbiamo finalizzato quanto creato ed è un peccato. Però possiamo avere la testa alta sapendo che c'è ancora da migliorare. Ringrazio chi ha applaudito e anche quelli che mi hanno fischiato, li capisco.

Per quello che non siamo riusciti a fare, o non sono riuscito a fare io, nel derby. Domenica è stata una giornata difficilissima dopo un derby che non è andato come volevamo. C'eravamo arrivati con tanti aspettative ed è stata una grande delusione quindi è stato difficile parlare alla squadra. Ci ho parlato poco".