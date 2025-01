Momento di appannamento per Francesco Pio Esposito, protagonista in negativo quest'oggi al Picco in occasione della partita tra Spezia e Juve Stabia. L'attaccante di scuola Inter ha infatti fallito l'occasione di regalare la vittoria ai bianconeri mandando sulla traversa un calcio di rigore, permettendo ai campani di preservare l'1-1 fino al 90esimo. Dopo la partita, Esposito, attraverso il suo profilo Instagram, riconosce il momento e non si nasconde: "Nei momenti in cui le cose vanno bene è facile prendersi i meriti, nei momenti in cui vanno meno bene è giusto prendersi le responsabilità. Ci tengo a ringraziare tutta la gente che mi ha supportato dopo l'errore".