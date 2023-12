Pier Ferdinando Casini, ex presidente della Camera, è da sempre un grande tifoso del Bologna. E ai microfoni dell'agenzia LaPresse parla proprio del momento magico del club rossoblu, quarto in classifica dopo la vittoria sulla Roma: "A noi interessa l'Europa, non ci vogliamo montare la testa. Ci sono squadre piu' forti di noi come il Napoli e l'Atalanta, però non è vietato sognare. È un bel Bologna, una squadra attrezzata, umile, motivata. Una squadra che diverte e che, a differenza delle altre non ha nulla da perdere".

Casini si sofferma anche sul match di Coppa Italia di mercoledì contro l'Inter: "Ho visto l'Inter con la Lazio, è una squadra che ha una solidità impressionante. È di gran lunga la squadra più forte del campionato. Andiamo a Milano, non abbiamo niente da perdere, ma partiamo da sfavoriti. L'Inter è un'armata, non si discute. Se son rose fioriranno".