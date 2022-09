Inter-Roma di domani sera è uno scontro diretto che sfugge a ogni pronostico, secondo Gianluca Petrachi , ex dirigente giallorosso: "Sarà una partita equilibrata, dove non vedo una squadra favorita rispetto all’altra. Una sfida bella da vedere, aperta a qualsiasi risultato", le sue parole in esclusiva a Romanews24.net.

Se il risultato è dfficile anche solo da immaginare, è certo il recupero di Paulo Dybala, giocatore corteggiato a lungo dai nerazzurri in estate che poi, anche perché stanco di aspettare, si è convinto a sposare il progetto dei capitolini: "Dybala avrebbe fatto comodo non solo all’Inter ma a tante squadre - spiega Petrachi -. È un calciatore che sposta gli equilibri. Brava la Roma ad averlo preso. Al di là dell'argentino, la società giallorossa ha fatto un mercato importante. Ha preso giocatori funzionali a quello che chiedeva Mourinho. La Roma entra di prepotenza tra le squadre che si giocheranno un posto in Champions League. Come rosa non la ritengo inferiore a tante squadre".