"L’Inter è sempre stata la favorita per lo scudetto. Ha una rosa completa, una società solida e ha lavorato bene nel corso degli anni. Tuttavia, era impensabile che, a questo punto della stagione, ci fosse solo un punto di differenza tra Napoli e Inter", ha detto Giorgio Perinetti a '1 Football Club', su 1 Station Radio, dove l'ex direttore sportivo ha continuato: "Il percorso degli azzurri è stato straordinario, nonostante episodi sfortunati come il pareggio all’ultimo minuto contro la Roma o il passo falso contro il Como, complici anche cali fisici evidenti".

Con l’Atalanta distante solo due punti, il Napoli deve restare concentrato:

"L’Atalanta non è più una provinciale. Dopo aver vinto l’Europa League e fuoriuscita dalla Champions, può ora concentrarsi sul campionato. Sarà un’avversaria insidiosa. Tuttavia, il Napoli ha dimostrato di poter competere ad alti livelli e deve continuare a puntare in alto. I tifosi devono sostenere la squadra in questo momento delicato".

Guardando a Inter-Napoli:

"Queste sono le partite che ridanno energia anche a chi non è al massimo. Alcuni giocatori torneranno più riposati e la squadra potrà esprimersi al meglio. Non sarà una sfida decisiva, ma avrà un peso specifico importante per il prosieguo della stagione".

Sulla lotta scudetto:

"La lotta scudetto è aperta e più squadre sono coinvolte. Questo rende il campionato ancora più avvincente".

