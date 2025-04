Il difensore dell’Inter Benjamin Pavard presenta così ai microfoni di Inter TV la sfida che si giocherà stasera a San Siro contro il Bayern Monaco: “Penso che dobbiamo restare concentrati su di noi, abbiamo vinto l’andata e dovremo fare la stessa partita, giocare bene difensivamente e non rinunciare ad attaccare. Conosco bene il Bayern, ho giocato lì quattro anni, hanno grandi giocatori. Non sono una squadra che aspetta e poi hanno bisogno di segnare almeno un gol. Dobbiamo giocare il nostro calcio, come sappiamo fare”.

Sul suo momento: “Non sono una persona a cui piace parlare di sé. Parlo sempre del collettivo, e noi abbiamo grandi giocatori, abituati a partite di questo tipo. È un lavoro di squadra. Non si tratta solo del singolo, è una partita collettiva e dobbiamo vincerla come squadra. Se stasera saremo forti come gruppo, ci rivedremo al turno successivo”.