Il difensore nerazzurro Benjamin Pavard analizza così a Inter TV la sfida pareggiata stasera contro il Bayern Monaco che vale la semifinale di Champions: "Tantissime emozioni stasera, ho trovato un gol importante per l’Inter e sono davvero felice. Il gol? Giochiamo tutti a calcio per vivere emozioni come queste in Champions League. Sono molto orgoglioso, e lo sono anche della squadra. Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra tosta come il Bayern, quindi sono molto contento. Ora ci riposiamo, perché domenica ci aspetta una partita molto importante contro il Bologna".

Sei un giocatore con grande esperienza, hai giocato in grandi squadre e vinto molti trofei. Cosa ha di speciale l’Inter?

“All’Inter non ci poniamo limiti. Abbiamo una rosa davvero forte e sono molto felice di far parte di questa squadra. Penso che tutti ci stiamo divertendo, anche quando le cose non sono facili. Difendiamo tutti insieme, si sente davvero che siamo una squadra unita. Sono molto felice, adesso ci godiamo un po’ questo momento”.